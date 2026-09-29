Μεταγραφικό «μπαμ» πραγματοποίησε την Τρίτη ο Λεβαδειακός, ανακοινώνοντας έναν ποδοσφαιριστή που έχει φάει με το… κουτάλι τα γήπεδα της Πρέμιερ Λιγκ.

Οι Βοιωτοί, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι ο Μοχάμεντ Ελνένι κυκλοφορούσε ελεύθερος στην αγορά, προσέγγισαν τον Αιγύπτιο χαφ και κατάφεραν να αποσπάσουν την υπογραφή του, ντύνοντας στα πράσινα έναν παίκτη που από το 2016 έως το 2024 ανήκε στην Άρσεναλ.

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