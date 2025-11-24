Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (COSMOTE SPORT 2 HD) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο το παιχνίδι ανάμεσα στον Βόλο και τον Λεβαδειακό, οι οποίοι κοντράρονται για την 11η αγωνιστική της Super League.

Οι δύο ομάδες αποτελούν τις ευχάριστες εκπλήξεις του εφετινού πρωταθλήματος, καθώς ισοβαθμούν στην τέταρτη θέση, έχοντας η κάθε μία από 18 βαθμούς.

Στο μεταξύ τους ματς ψάχνουν την τρίτη συνεχόμενη νίκη τους, προκειμένου να συνεχίσουν την εξαιρετική τους πορεία στο πρωτάθλημα.

Οι Βοιωτοί έφτασαν μία ανάσα από το γκολ στο 6ο λεπτό, όταν αρχικά ο Μπάλτσι σημάδεψε το δοκάρι του Σιαμπάνη, με τον Τσάπρα να παίρνει το ριμπάουντ, βλέποντας τον γκολκίπερ των γηπεδούχων να αποκρούει το σουτ του, κρατώντας ανέπαφη την εστία του.

Στο 22ο λεπτό οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τζόκα, ο οποίος σούταρε, με την μπάλα να κοντράρει στο τείχος και ν΄αλλάζει πορεία, καταλήγοντας στα δίχτυα.

Στο 44ο λεπτό οι πράσινοι έφτασαν στην ισοφάριση με πέναλτι του Όζμπολτ, παράβαση που δόθηκε για χέρι του Κόμπα μέσα στην περιοχή.

Βόλος-Λεβαδειακός 1-1

Γκολ: 22′ Τζόκα (Βόλος), 44′ Όζμπολτ (Λεβαδειακός)

Κίτρινες: Κωστή (Λεβαδειακός), Κάργας (Βόλος), Βέρμπιτς (Λεβαδειακός)

Κόκκινες:

Δοκάρια: 6′ Μπάλτσι (Λεβαδειακός)

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης – Σόρια, Κάργας, Χέρμανσον, Φορτούνα – Μαρτίνες, Κόμπα, Χουάνπι – Λάμπρου, Tζόκα, Χάμουλιτς

Λεβαδειακός (Nίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν – Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Βήχος – Τσοκάι, Κωστή – Βέρμπιτς, Παλάσιος, Μπάλτσι- Όζμπολτ

Διαιτητής: Παπαπέτρου Βοηθοί: Τρύφωνας, Νίκζας, 4ος: Τσαγκαράκης, VAR: Ευαγγέλου, Κουκούλας