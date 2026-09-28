Ο Τάσος Παπαπέτρου πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στη Βαρσοβία στην πρεμιέρα του Nations League. Ενδεχομένως να ήταν η καλύτερή του στο εξωτερικό από την ημέρα που πήρε το σήμα της FIFA. Τα τελευταία δηλαδή 11 χρόνια!

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι παραμένει από τους κορυφαίους επιθετικούς στον κόσμο. Στην αναμέτρηση της Πολωνίας με τη Βοσνία αντικαταστάθηκε στο 87ο λεπτό. Τη θέση του στον αγωνιστικό χώρο πήρε ο Ζουκόφσκι. Αμέσως μόλις αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο να γίνει αλλαγή στράφηκε προς τον Τάσο Παπαπέτρου και με νεύμα επικρότησε την απόδοσή του. Πριν βγει από τον αγωνιστικό χώρο είπε στον Έλληνα ρέφερι: «Συγχαρητήρια για το παιχνίδι».

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