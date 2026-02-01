O Λεβαδειακός στο κυνήγι της τέταρτης θέσης υποδέχεται τον Asteras AKTOR, φιλοδοξώντας να κάνει ακόμη ένα βήμα για το Ευρωπαϊκό εισιτήριο. Το ματς μεταδίδεται από το Novasports Prime.
Οι ενδεκάδες
Λεβαδειακός (Nίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν – Τσάπρας, Χάνα, Κορνέζος, Βήχος – Τσόκαϊ, Κωστή – Παλάσιος, Μανθάτης, Μπάλτσι – Όζμπολτ
Αsteras AKTOR (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλός- Άλχο, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά – Μούμο, Γιαμπλόνσκι-Καλτσάς, Κετού, Μπαρτόλο, Οκό
