Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (ΣΚΑΪ) στο ΟΑΚΑ το εξ’ αναβολής παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, για την 1η αγωνιστική της Super League.

Οι «πράσινοι» φιλοδοξούν απόψε να κάνουν το «3 στα 3» στο πρωτάθλημα, προκειμένου να αναρριχηθούν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, γνωρίζοντας πάντως ότι η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτo είναι ικανή πάντα να κάνει τη ζημιά.

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