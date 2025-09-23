Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα η αναμέτρηση της Κηφισιάς με αντίπαλο την -τυπικά γηπεδούχο- Καβάλα στη Δράμα, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ομάδα του Λέτο στο σημερινό ματς να ψάχνει την πρώτη της νίκη στην εφετινή διοργάνωση.

Οι νεοφώτιστοι στη Super League, στην πρεμιέρα της League Phase, είχαν αναδειχθεί ισόπαλοι 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης, ενώ από τη μεριά τους οι «Αργοναύτες», που ως γνωστόν αγωνίζονται στη Super League 2, είχαν ηττηθεί με 3-0 σκορ στην έδρα του ΟΦΗ.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Δημοσθένους άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους.