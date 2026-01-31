Την τριάδα των σημερινών αγώνων της 19ής αγωνιστικής της της Super League κλείνει στις 20:00 το ματς Βόλος ΝΠΣ-ΑΕΛ, με τις δύο ομάδες να αναζητούν την άνοδο στη βαθμολογία.

