Με γκολ του Σάλιακα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 του Λεβαδειακού στο «Λάμπρος Κατσώνης» στο ματς για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» που δεν έδειξαν το καλό τους πρόσωπο στάθηκαν τυχεροί και νίκησαν με το γκολ του Σάλιακα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Από την άλλη, οι Βοιωτοί του Ηλία Χαραλάμπους, που πάλεψαν έμειναν για πέμπτο ματς χωρίς να σκοράρουν.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr