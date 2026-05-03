Δύο αγώνες, δύο έδρες, δύο διαφορετικές ιστορίες. Κι όλες οδηγούν στο ίδιο ερώτημα: Ποιος θα κρατήσει ζωντανό το όνειρο του πρωταθλήματος όταν ξημερώσει Δευτέρα;

Η 3η αγωνιστική των play-offs βρίσκει την ελληνική ποδοσφαιρική επικαιρότητα να συνωστίζεται σε δύο σημεία του χάρτη: Στην Τούμπα, όπου ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός θα παίξουν στις 19:00 και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου Παναθηναϊκός και ΑΕΚ θα κλείσουν τη βραδιά στις 21:00. Το πρόγραμμα είναι σκληρό και πιο δίκαιο μαζί: Τα τέσσερα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά σωματεία της χώρας αντιμέτωπα μεταξύ τους, τη στιγμή που η κλεψύδρα αδειάζει και τα περιθώρια για λάθη έχουν σχεδόν μηδενιστεί. Βραδιά αλήθειας, με την κυριολεκτική σημασία του όρου.

