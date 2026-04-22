Η 3η αγωνιστική των play-outs της Super League διεξάγεται σήμερα, με τις ισορροπίες να παραμένουν εύθραυστες και μόνο τον Ατρόμητο να αισθάνεται σχετικά ασφαλής μετά τα αποτελέσματα του περασμένου Σαββάτου.

Στις Σέρρες, ο Πανσερραϊκός φιλοξενεί τον Ατρόμητο, προερχόμενος από σπουδαίο «διπλό» (3-2) στο Αγρίνιο που τον έβγαλε για πρώτη φορά φέτος από την επικίνδυνη ζώνη. Οι γηπεδούχοι μετρούν μία ήττα στα τελευταία εννέα ματς, ωστόσο οι Περιστεριώτες παραμένουν ανταγωνιστικοί, όπως έδειξαν και στο 3-2 επί της ΑΕΛ. Τα δύο παιχνίδια της κανονικής περιόδου έληξαν ισόπαλα (1-1 και 2-2).

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr