Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σήμερα (4/2, 18:30, Novasports Prime) στην Τρίπολη για την εξ αναβολής αναμέτρηση της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» και αποτελεί κομβικό σταθμό για την πορεία του πρωταθλήματος.

Οι Πειραιώτες έρχονται από το δραματικό 1-1 με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου ο Μεχντί Ταρεμί ισοφάρισε στις καθυστερήσεις με αμφιλεγόμενο πέναλτι από το VAR. Το αποτέλεσμα αυτό κράτησε τον Ολυμπιακό σε απόσταση… βολής από την κορυφή και η σημερινή νίκη είναι υποχρεωτική, καθώς με τρίποντο οι ερυθρόλευκοι θα προσπεράσουν την ΑΕΚ στην πρωτοπορία του πρωταθλήματος, με τον ΠΑΟΚ, που αυτή τη στιγμή είναι 2ος, να έχει ματς λιγότερο, αυτό που αναβλήθηκε με την Κηφισιά.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε χθες (3/2) την απόκτηση του Βραζιλιάνου επιθετικού Κλέιτον Φερνάντες Σίλβα από τη Ρίο Άβε, σε μια κίνηση που στοχεύει να καλύψει το κενό από την αποχώρηση του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Ο 27χρονος φορ υπέγραψε συμβόλαιο 3,5 ετών και βρίσκεται ήδη στην αποστολή για το σημερινό ματς, λόγω και της απουσίας του Ελ Κααμπί, ο οποίος… χαλαρώνει. Στην Πορτογαλία, ο Κλέιτον είχε φέτος εντυπωσιακές επιδόσεις με 10 γκολ και 4 ασίστ σε 19 εμφανίσεις με τη Ρίο Άβε. Συνολικά με τη φανέλα της πορτογαλικής ομάδας έχει σκοράρει 28 φορές και έχει δώσει οκτώ ασίστ σε 56 αγώνες.

