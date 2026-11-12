Συγκρίσεις με το παρελθόν έκανε ο Νίκος Μαχλάς μέσω δηλώσεών του στο Voetbal International, εν όψει του αγώνα της Ελλάδας με την Ολλανδία για το Nations League (13/11, 21:45).

«Είμαι ενθουσιασμένος με την Εθνική ομάδα», δήλωσε ο σπουδαίος παλαίμαχος επιθετικός ο οποίος αγωνίστηκε σε Φίτεσε και Άγιαξ. Μάλιστα με τον σύλλογο του Άρνεμ κατέκτησε το 1998 το «Χρυσό Παπούτσι».

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