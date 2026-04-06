Πολύ το λάδι αλλά από τηγανίτα τίποτα. Το ντέρμπι στο Φάληρο, είχε αρκετή ένταση, λίγες φάσεις, ένα γκολ και τίποτα περισσότερο.

Η πρώτη είδηση που προκύπτει είναι ότι ο Στίλερ δεν έγραψε τίποτα σοβαρό και επιβαρυντικό για τις δύο ομάδες στο φύλλο του αγώνα. Μόνο τις κίτρινες κάρτες που χρειάστηκε να βγάλει δύο φορές από την τσέπη του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ότι έγινε στη φυσούνα πριν την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου αλλά και μετά το τελικό σφύριγμα δεν συγκίνησε ιδιαίτερα τον Γερμανό ρέφερι.

