Την περίπτωση του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου εξετάζουν Ρόμα και Βιγιαρεάλ.

Αυτό αποκαλύπτει (13/8) η ιταλική ιστοσελίδα tuttomercatoweb, η οποία αναφέρει ότι ο Έλληνας διεθνής αμυντικός της Γουέστ Χαμ έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με τον Βραζιλιάνο Λούσιο: «Είναι σωματικά δυνατός, καλός στις κεφαλιές, με επιδρομές προς την αντίπαλη εστία».

Οι Ιταλοί αναφέρουν ότι η Ρόμα παρακολουθεί τον Μαυροπάνο εδώ και αρκετούς μήνες, αλλά περιμένει πρώτα θα πρέπει να υπάρξει μια αποχώρηση προτού μπορέσει να επικεντρωθεί στον 28χρονο Έλληνα διεθνή, ο οποίος πραγματοποίησε 33 εμφανίσεις στην περσινή Premier League με τους «Χάμερς».

Στο σχετικό δημοσίευμα επισημαίνεται επίσης ότι «τις τελευταίες ώρες, η Βιγιαρεάλ έχει κάνει μπάσιμο για την απόκτησή του», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι Λονδρέζοι θα εξετάσουν μόνο μια μόνιμη μεταγραφή, αξίας περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο 27χρονος αμυντικός έχει συμβόλαιο με τη Γουέστ Χαμ έως τον Ιούνιο του 2028.