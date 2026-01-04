Η ΕΠΟ προχώρησε στην ανακοίνωση των διαιτητικών ορισμών για τα παιχνίδια των play-offs του Κυπέλλου Ελλάδας που θα διεξαχθούν την Τρίτη 6 και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026.

Οι τέσσερις αναμετρήσεις θα κρίνουν σε μονούς αγώνες τους προκριθέντες για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Οι αγώνες θα κριθούν σε μονό παιχνίδι χωρίς παράταση, με τυχόν ισοπαλία να οδηγεί απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι για την ανάδειξη του νικητή και την πρόκριση στα προημιτελικά.

Οι διαιτητές που όρισε η ΕΠΟ στα παιχνίδια είναι όλοι διεθνείς.

