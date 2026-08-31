Ο Παναθηναϊκός έκανε ιδανικό ξεκίνημα στο ελληνικό πρωτάθλημα, επιβλήθηκε με 2-0 του Λεβαδειακού εκτός έδρας, έδειξε εξαιρετικά δείγματα γραφής και πήρε τους πρώτους του τρεις βαθμούς στη Stoiximan Super League.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ κυριάρχησε απόλυτα του αντιπάλου της στο πρώτο ημίχρονο, όπου δημιούργησε πληθώρα ευκαιριών και καθάρισε την υπόθεση «νίκη» με τον συνήθη ύποπτο, Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος χρειάστηκε μόνο εννέα λεπτά από την είσοδο του στο παιχνίδι για να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα και να διαμορφώσει το τελικό 0-2. Ο Νιγηριανός έχει ξεκινήσει τη σεζόν με το πόδι πατημένο στο γκάζι και έχει φτάσει ήδη τα τέσσερα γκολ με το τριφύλλι στο στήθος σε όλες τις διοργανώσεις.

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