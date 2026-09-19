Η Κηφισιά Tutu Deals επικράτησε 2-1 του Ατρόμητου στο Περιστέρι στο ματς με το οποίο άνοιξε η 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. Πρωταγωνιστής για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ήταν ο Χόρχε Πόμπο, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 63’ και στο 85’ με πέναλτι χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.

Ενδιάμεσα ο Μουτουσαμί (75’) ισοφάρισε προσωρινά για τους Περιστεριώτες.

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