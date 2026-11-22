Στη δεύτερη αγωνιστική του FIFA U-17 World Cup 2026 στρέφει την προσοχή της η Εθνική Παίδων, η οποία θα αντιμετωπίσει τον Παναμά σήμερα (22/11) στις 14:30.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ξεκίνησε με θετικό τρόπο τις υποχρεώσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, επικρατώντας με 2-1 της Αιγύπτου στην πρεμιέρα και καταγράφοντας την πρώτη νίκη της ιστορίας του σε τελική φάση Μουντιάλ Κ17.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr