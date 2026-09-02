Με το δεξί μπήκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ο Ατρόμητος. Οι Περιστεριώτες δυσκολεύτηκαν αρκετά, αλλά επικράτησαν 1-0 του Πανσερραϊκού στις Σέρρες με γκολ του Τσιλούλη.

Ήταν ένα μοιρασμένο ματς, όπου ο Ατρόμητος αγωνίστηκε με 7 Έλληνες παίκτες στο αρχικό σχήμα, εκ των οποίων οι Κώτσης, Τσαντήλας και Πνευμονίδης πληρούσαν το ηλικιακό όριο της διοργάνωσης. Οι Σερραίοι από την πλευρά τους παρέταξαν ελληνικό σύνολο κατά τα 10/11 αφού ο μόνος ξένος ήταν ο Μορέιρα.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr