Με δύο γκολ του Μανσούρ Φοφανά ο νεοφώτιστος Πύργος πέτυχε την πρώτη του νίκη στην κατηγορία της Super League 2 με το 2-0 επί του Πανιωνίου που διεξήχθη στο κεκλεισμένων των θυρών Παμπελοποννησιακό Στάδιο, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής.

Πλέον οι Νεοσμυρνιώτες κατέχουν την 3η θέση της βαθμολογίας με 10 βαθμούς, ενώ οι Πυργιώτες είναι πέντε θέσεις πιο κάτω με πέντε βαθμούς.

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