Δύο σημαντικά εξ αναβολής παιχνίδια διεξάγονται σήμερα για τη Super League, κλείνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς από την 1η και τη 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Στις 18:00 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο, σε μια αναμέτρηση που είχε αναβληθεί από την πρεμιέρα λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των «πράσινων». Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση και στοχεύει στη νίκη που θα την εδραιώσει στην πρώτη τετράδα. Από την άλλη, οι Κρητικοί στοχεύουν στο τρίποντο πουθέλουν βαθμολογικό όφελος, ώστε να παραμείνουν σε τροχιά θέσεων 5-8.

Στις 20:00 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στη Νεάπολη την Κηφισιά, σε ματς που είχε μετατεθεί εξαιτίας των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του «Δικεφάλου του Βορρά» στο UEFA Europa League. Με νίκη, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ανεβαίνει στην κορυφή της βαθμολογίας, ισοβαθμώντας με Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

