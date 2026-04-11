Δεν αποτελεί είδηση ότι Έλληνας διαιτητής δεν θα δώσει το παρών στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου, που θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι. Ούτε είναι τωρινή αποτυχία, όπως γράφτηκε από πολλούς. Πρόκειται για τον κανόνα. Όχι για την εξαίρεση. Επαναλαμβάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια.

Ο Άγγελος Ευαγγέλου ήταν στη λίστα με τους VARίστες. Υποψήφιος για να συμμετάσχει στα ματς της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Δεν τα κατάφερε. Στην πραγματικότητα δεν είχε πολλές πιθανότητες να πάρει το εισιτήριο για το Μουντιάλ. Στην παρούσα φάση. Έπρεπε να γίνει η έκπληξη αλλά αυτό δεν συνέβη. Δεν είναι δική του αποτυχία. Είναι της ΕΠΟ και των ΚΕΔ που δεν δουλεύουν σωστά για να βγάλουν διαιτητές, που θα μπορέσουν να κάνουν τη διαφορά εκτός των συνόρων.

