Ο Ατρόμητος θα βάλει στο ρόστερ του Ντάνι Γκαρσία από τον Ολυμπιακό. Ο 36χρονος Ισπανός μέσος, που έχει συνδέσει το όνομά του με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, θα μείνει ελεύθερος από την πειραϊκή ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Περιστερίου.

Στον Ατρόμητο αναζητούσαν έναν έμπειρο χαφ για να ενισχύσουν τη μεσαία γραμμή της ομάδας και τον βρήκαν στο πρόσωπο του Γκαρθία, ο οποίος φαίνεται ότι δεν βρισκόταν στο σχεδιασμό του νέου προπονητή των «ερυθρόλευκων», Ιμανόλ Αλγουαθίλ.

Τη φετινή σεζόν και πριν αποχωρήσει ο Μεντιλίμπαρ, ο Ντάνι Γκαρθία είχε καταγράψει τρεις συμμετοχές, δύο με τη Ναϊμέγκεν στα play off του Champions League, ενώ είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του τον Ιούνιο του έως το 2027.

Στους Πειραιώτες μέτρησε συνολικά 72 συμμετοχές, με ένα γκολ και δύο ασίστ. Παράλληλα, πανηγύρισε το νταμπλ του 2025 και το Σούπερ Καπ του 2026, ενώ στο παλμαρέ του έχει επίσης το Κύπελλο Ισπανίας το 2024 και το ισπανικό Σούπερ Καπ (2021) με την Αθλέτικ Μπιλμπάο.