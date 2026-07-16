Όλες οι αποφάσεις που πήρε η εκτελεστική επιτροπή της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Άλλα περιμέναμε σήμερα από την ΕΠΟ και διαφορετικά πράγματα προέκυψαν. Η συζήτηση για τους ορισμούς των Ελλήνων ρέφερι στα ντέρμπι του νέου πρωταθλήματος δεν έγινε επί της ουσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση μετατέθηκε χρονικά για το τέλος του μήνα. Ουσιαστικά θα επισημοποιηθεί πριν αρχίσει το διαιτητικό σεμινάριο στην Ξάνθη. Σύμφωνα πάντως με τις ενδείξεις αναμένεται να ολοκληρωθεί θετικά η υπόθεση.

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