Η Θεά τύχη είχε κάνει το παιχνίδι της. Ο 21χρονος Δημήτρης Μοναστηρλής το ολοκλήρωσε. Προημιτελικός κυπέλλου Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και… όποιος αντέξει. Η μάχη του Φαλήρου συμπίπτει με μια περίοδο που η ρήξη ανάμεσα σε Βαγγέλη Μαρινάκη και Ιβάν Σαββίδη είναι ξεκάθαρη και οριστική. Αιτία η διαιτησία και οι βουλές του προέδρου της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά.

Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ σε ένα ματς ζωής ή θανάτου θα πάρουν το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Δυο βήματα πριν την κατάκτηση του τροπαίου. Βέβαια με το νέο σύστημα διεξαγωγής της ΕΠΟ ο θεσμός έχει υποβαθμιστεί, καθώς λείπουν οι εκπλήξεις, οι ισχυροί έχουν μόνιμα το πάνω χέρι και κανείς δεν έχει αποκλειστεί μέχρι την προημιτελική φάση. Συνεπώς και τα επόμενα βήματα για όποιον προκριθεί θα είναι δύσκολα. Η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός παραμένουν στο κόλπο, ενώ και στο ζευγάρι Λεβαδειακού-Κηφισιάς διαγωνίζονται δύο από τις ευχάριστες εκπλήξεις του πρωταθλήματος.

Στο Καραϊσκάκη την άλλη βδομάδα, όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα όχι στον Μουζακίτη και τον Κωνσταντέλια, αλλά στις διαιτητικές αποφάσεις. Από τον άρχοντα της αναμέτρησης και τους βοηθούς, μέχρι τον VARίστα και τον τέταρτο. Είναι η ώρα της αλήθειας. Οι Πειραιώτες είναι υποψιασμένοι για το χειρότερο. Έχουν τους πολύ σοβαρούς λόγους τους. Για τους επιπλοποιούς, τους κουμπάρους, τους πρώην συνεργάτες και συνεργούς.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr