Με ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκε ο ΠΑΣ Πύργος από τη ΔΕΑΒ για τα μπουκάλια, τα οποία εκτοξεύτηκαν στον αγώνα της 10ης Μαΐου με τη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με την Έκθεση του Παρατηρητή και το Φύλλο Αγώνα, οπαδοί των γηπεδούχων εκτόξευσαν μπουκάλια προς τους ποδοσφαιριστές κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του Μιχαήλ Μπαστακού στο κεφάλι. Παράλληλα, για τους δύο ταυτοποιημένους δράστες κινούνται οι προβλεπόμενες ποινικές διαδικασίες.

