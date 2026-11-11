Με ποινή αποκλεισμού της έδρας της για μια αγωνιστική τιμώρησε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας την Athens Kallithea.

Όπως αναφέρει η απόφαση, αιτία αποτελεί το γεγονός ότι, στο 39ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Πανιώνιο στο «Γρηγόρης Λαμπράκης» για τη 10η αγωνιστική της Super League 2, «φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας, που βρίσκονταν στη θύρα 3, ενεργοποίησαν και έρριψαν, εντός της κερκίδας της θύρας αυτής, δύο κροτίδες, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός κάποιου προσώπου από τους εκεί ευρισκόμενους φιλάθλους».

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr