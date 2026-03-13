Μια εξαιρετική ευρωπαϊκή βραδιά έζησε το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς τα αποτελέσματα των ελληνικών ομάδων έδωσαν σημαντική ώθηση στη χώρα μας στη βαθμολογία της UEFA. Οι επιτυχίες της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού όχι μόνο ενίσχυσαν το ελληνικό προφίλ στην Ευρώπη, αλλά μείωσαν και τη διαφορά από την 10η θέση, η οποία αποτελεί βασικό στόχο για τα επόμενα χρόνια.

Η ΑΕΚ έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης με το εντυπωσιακό 4-0 επί της Τσέλιε στο Conference League, ενώ ο Παναθηναϊκός πέτυχε σπουδαία νίκη απέναντι στη Μπέτις. Τα αποτελέσματα αυτά έφεραν πολύτιμους βαθμούς στη συγκομιδή της Ελλάδας, η οποία πλέον βρίσκεται σε απόσταση… αναπνοής από την Τσεχία.

