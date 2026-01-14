Κάτοικος Καρδίτσας θα δηλώνει, από εδώ και στο εξής, ο Πίρι Σοΐρι, καθώς υπέγραψε στην τοπική Αναγέννηση, με στόχο να βοηθήσει τους Θεσσαλούς να «χτυπήσουν» την άνοδο στη Super League 1.

Ο Φινλανδός μέσος, εκτός από την εμπειρία που θα προσδώσει στο έμψυχο υλικό των «κιτρινόμαυρων», θα ομορφύνει παράλληλα τις εξέδρες του γηπέδου της ΑΣΑ.

Κι αυτό γιατί είναι παντρεμένος με την εντυπωσιακή Σάρα Σιέπι.

Η σύζυγος του 31χρονου άσου, ο οποίος στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στην Athens Kallithea, το 2011 είχε στεφθεί Miss Φινλανδία και έκτοτε κάνει καριέρα τόσο ως μοντέλο, όσο και σαν παρουσιάστρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ζευγάρι διανύει την πιο ευτυχισμένη περίοδο του κοινού τους βίουθ, καθώς περιμένει το πρώτο του παιδί.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sara Sieppi (@sarasieppi)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sara Sieppi (@sarasieppi)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sara Sieppi (@sarasieppi)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sara Sieppi (@sarasieppi)