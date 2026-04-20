Η ΑΕΚ έκανε χθες αυτό που έπρεπε. Διέλυσε με 3-0 έναν άτολμο και ασύνδετο ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, έδωσε μία τεράστια χαρά στον κόσμο της και ξέφυγε στους 66 βαθμούς, οκτώ πάνω από τον Δικέφαλο και πέντε από τον Ολυμπιακό που με τη σειρά του δεν τους χάρισε τίποτα κερδίζοντας με 2-0 στη Λεωφόρο.

Το πρωτάθλημα έχει ξεκαθαρίσει σε δύο ομάδες. Μόνο που δεν έχει κριθεί. Το λάθος που πρέπει να αποφύγει η Ένωση τώρα είναι ακριβώς αυτό: Να πιστέψει ότι τελείωσε. Πέντε βαθμοί διαφορά από τον Ολυμπιακό με τέσσερις αγωνιστικές μπροστά δεν είναι τίποτα.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr