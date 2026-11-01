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Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σαντίνο Αντίνο που έβγαλε μία ασίστ και πέτυχε και γκολ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-0 της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, και πάτησε στην κορυφή της βαθμολογίας, μετά την 9η αγωνιστική της Super League.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε φουριόζος στο ντέρμπι και προηγήθηκε με την συμπλήρωση 35” στο ματς. Ο Τεττέη εκμεταλλεύτηκε ένα τραγικό λάθος του Ρότα, βρέθηκε σε καλή θέση έξω από την περιοχή και εξαπέλυσε ένα άπιαστο σουτ αφήνοντας «άγαλμα» τον Μπρινιόλι.

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