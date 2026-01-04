Εντυπωσιασμένος έμεινε ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης από την οργάνωση του Super Cup στο Παγκρήτιο, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ.

Με ανάρτησή του στα social media ο Βρούτσης χαιρετίζει την παρουσία 17.000 φιλάθλων στο γήπεδο, την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και τη σταθερή πρόοδο στη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας στα ελληνικά γήπεδα, μοιράζοντας μπράβο στους διοργανωτές και κυρίως στον Πρόεδρο της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση, με τον οποίο παρακολούθησαν χθες το παιχνίδι από τα επίσημα.

Η ανάρτηση του Γιάννη Βρούτση:

«SUPER CUP! ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ, ΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ

Όπως και πριν από 7,5 μήνες, στον τελικό του Κυπέλλου στο ΟΑΚΑ, έτσι και το Super Cup στο Παγκρήτιο Στάδιο ήταν μια ποδοσφαιρική γιορτή, χωρίς παρατράγουδο, με την παρουσία 17.000 οπαδών του ΟΦΗ και του Ολυμπιακού!

Ακόμα μία «κατάκτηση» στον δρόμο για την κανονικότητα στα ελληνικά γήπεδα, για το αυτονόητο της παρακολούθησης των αγώνων χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς συμπτώματα βίας και ασχήμιες.

Ο δρόμος που χαράξαμε από τον Φεβρουάριο του 2024, με τα μέτρα για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας (κάμερες, ηλεκτρονικό εισιτήριο, άμεσες και αντικειμενικές κυρώσεις από την αναβαθμισμένη ΔΕΑΒ κλπ.), ολοένα και πλαταίνει!

Οι ρυθμίσεις αποδίδουν δημιουργώντας νέα κουλτούρα στους φιλάθλους, οι εξέδρες γεμίζουν με οικογένειες.

Μπράβο στην ΕΠΟ και στον Πρόεδρό της, Μάκη Γκαγκάτση, για την αρτιότατη διοργάνωση.

Μπράβο στον τροπαιούχο Ολυμπιακό, μπράβο και στον οικοδεσπότη ΟΦΗ.

Εξαιρετικές οι συμπεριφορές, ελπιδοφόρα τα μηνύματα ότι όντως κάτι ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ αλλάζει σταθερά».