Στο ντέρμπι της Μαδρίτης, η Χετάφε των δέκα ποδοσφαιριστών και η Ράγιο Βαγιεκάνο αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1, στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την ημέρα για την 7η αγωνιστική της La Liga.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα μόλις στο 11ο λεπτό. Ο Χόρχε ντε Φρούτος με ωραία ενέργεια δημιούργησε τις προϋποθέσεις και ο Άλβαρο Γκαρθία από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 0-1 για τη Ράγιο.

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