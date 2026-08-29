Σε ένα παιχνίδι με δύο αποβολές, σκληρά μαρκαρίσματα και πάθος εκατέρωθεν, Ηρακλής και Βόλος έμειναν ισόπαλοι στο 1-1 και μοιράστηκαν από έναν βαθμό στο «Πανθεσσαλικό Στάδιο», για τη 2η αγωνιστική της Super League.

Σε ένα όμορφο και ήσυχο απόγευμα στη Μαγνησία, Βόλος και Ηρακλής τέθηκαν αντιμέτωποι στο Πανθεσσαλικό, με τους Θεσσαλονικείς να είναι αυτοί που έδειξαν καλύτερη εικόνα στο πρώτο μέρος και να δημιουργούν ευκαιρίες με κύριους εκφραστές τους Κόλιτς και Νανού.

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