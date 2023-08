Στο παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ με την Ντίλα Γκόρι στη Γεωργία για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League οι Κύπριοι σήκωσαν πανό για τον Μιχάλη Κατσουρή.

«Μόνο οι χαμένοι βγάζουν μαχαίρια», αναφέρουν οι Κύπριοι για τον φίλο της ΑΕΚ που έπεσε νεκρός από μαχαίρι στη φονική επιδρομή που έγινε στη Νέα Φιλαδέλφεια τη Δευτέρα (07/08).

🇨🇾FC APOEL fans with a statement before kick off, referring to the tragic incident that occurred a couple of days ago in Greece.

“Only losers use knives” pic.twitter.com/qIpiJvY3p1

— Georgian Footy (@GeorgianFooty) August 10, 2023