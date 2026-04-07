«Κυκλοφόρησαν» πριν από λίγες ώρες τα ονόματα των διαιτητών που πρόκειται να σφυρίξουν στα ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός!!! Όχι, δεν πρόκειται για την καθιερωμένη εβδομαδιαία ενημέρωση από την ΚΕΔ. Τα συγκεκριμένα παιχνίδια θα διεξαχθούν μετά το Πάσχα, όπως προφανώς γνωρίζετε. Αντί όμως να τα μάθουμε στις 15 Απριλίου, η επιτροπή διαιτησίας (;), η ΕΠΟ (;), άλλες «δυνάμεις» (;) φρόντισαν να μην μας κρατήσουν σε αγωνία. Τα διέρρευσαν πολύ νωρίτερα.

Σήμερα λοιπόν γράφτηκε, και μέχρι στιγμής δεν έχει διαψευστεί, ότι ο Λανουά βρήκε τους ξένους ρέφερι για τα πολύ σημαντικά παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής των play-offs. Δεν δημοσιοποιήθηκαν τα ονόματα των διαιτητών, αλλά οι χώρες που κατάγονται και ζουν μόνιμα. Ένας Σλοβάκος και ένας Σλοβένος. Με άλλα λόγια ο Κρούζλιακ, ο Βίντσιτς και ο Ομπρένοβιτς, αν πρόκειται για επιλογές από την elite διαιτητική κατηγορία της UEFA.

