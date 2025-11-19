Ολοκληρώθηκαν οι αγώνες για τα Προκριματικά του Μουντιάλ 2026, όσον αφορά τις ευρωπαϊκές ομάδες με τις 12 πρωτοπόρους ομάδες κάθε ομίλου να παίρνουν το απευθείας εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης.

Απομένουν ακόμη τέσσερα εισιτήρια όσον αφορά τις ευρωπαϊκές χώρες που θα δώσουν το «παρών» στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά. Έτσι οι 12 δεύτεροι των ομίλων συν τέσσερις ακόμη ομάδες που δεν τερμάτισαν στην πρώτη ή στην δεύτερη θέση, αλλά έχουν μια δεύτερη ευκαιρία μέσω του Nations League.

Αναλυτικά οι 16 ομάδες

Pot 1: Ιταλία, Δανία, Τουρκία, Ουκρανία

Pot 2: Πολωνία, Ουαλία, Τσεχία, Σλοβακία

Pot 3: Ιρλανδία, Αλβανία, Βοσνία, Κόσοβο

Pot 4: Σουηδία, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία, Βόρεια Ιρλανδία

Οι 12 δεύτερες ομάδες των ομίλων χωρίστηκαν σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας βάσει της κατάταξης της FIFA, ενώ όσες προήλθαν από το Nations League τοποθετήθηκαν στο 4ο γκρουπ. Οι ομάδες θα χωριστούν σε γκρουπ των τεσσάρων που θα παίξουν ημιτελικό και τελικό, δηλαδή τέσσερα ιδιότυπα Final 4 με τους νικητές να κατακτούν την πρόκριση. Η κλήρωση θα γίνει την Πέμπτη στις 13:00, από όπου θα προκύψουν τα ζευγάρια των ημιτελικών των play-offs, ματς που θα διεξαχθούν στις 26 Μαρτίου 2026. Οι τέσσερις νικήτριες της διαδικασίας θα προκριθούν στο Μουντιάλ, συμπληρώνοντας έτσι την 16αδα της Ευρώπης.