H πεμπτουσία του ποδοσφαίρου είναι το γκολ. Και ο Φάνης Γκέκας υπηρέτησε όσο λίγοι την τέχνη του σκοραρίσματος.

Βλέποντας να επιβεβαιώνει και στη δική του περίπτωση το «ουδείς προφήτης στον τόπο του» ο άλλοτε επιθετικός των ΑΕΛ, Καλλιθέας και Παναθηναϊκού, παίρνει τη μεγάλη απόφαση να ξενιτευτεί σε ηλικία 27 ετών, αρνούμενος να δοθεί δανεικός στον ΠΑΟΚ ως έμψυχο αντάλλαγμα στη μεταγραφή του Δημήτρη Σαλπιγγίδη στο «τριφύλλι».

Μία μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό είχε μόλις ξεκινήσει, με τον Λαρισαίο στράικερ να μαγεύει αρχικά στα γήπεδα της Μπουντεσλίγκα, πριν αγωνιστεί στη συνέχεια σε Αγγλία, Ισπανία, Τουρκία και Ελβετία.

Ο άλλοτε διεθνής επιθετικός, ο οποίος στη διάρκεια της καριέρας του φόρεσε 78 φορές τη φανέλα με το εθνόσημο, σε αποκλειστική συνέντευξή του στο paixebala.gr μίλησε για τη μάχη του τίτλου στη Super League, τονίζοντας ότι το πιο βαθύ ρόστερ θα κρίνει τον πρωταθλητή.

Παράλληλα αναφέρθηκε στην Εθνική μας, ανοίγοντας το «μαύρο κουτί» του αποκλεισμού μας από την τελική φάση του Μουντιάλ 2026, με τον παλαίμαχο στράικερ να εμφανίζεται, μεταξύ άλλων, σίγουρος ότι οι Καρέτσας και Μουζακίτης μπορούν να σταθούν ακόμη και σε μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως η Ρεάλ και η Λίβερπουλ.

