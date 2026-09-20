Η τηλεδιάσκεψη της Τρίτης στις 15:00 έχει συγκεκριμένο λόγο. Ο Γιάννης Αλαφούζος κατέθεσε επίσημα πρόταση για κοινό ταμείο τηλεοπτικών εσόδων στο ΔΣ της Super League και μετά τη συζήτηση του ΔΣ της 10ης Σεπτεμβρίου, οι ιδιοκτήτες των 14 ΠΑΕ συγκαλούνται διαδικτυακά για να την κρίνουν.

Οι Αλαφούζος, Μαρινάκης, Σαββίδης και Ηλιόπουλος θα είναι εκεί με τους υπόλοιπους. Τα χρήματα θα πηγαίνουν σε ένα ταμείο και θα μοιράζονται είτε ισόποσα, είτε με προκαθορισμένα κριτήρια, με τη σκέψη ότι σε βάθος χρόνου, το μοντέλο θα οδηγήσει στην συνολική κεντρική διαχείριση. Στόχος είναι να ενισχυθούν οι μικρές ομάδες και να ανέβει η ανταγωνιστικότητα του πρωταθλήματος.

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