Καλωσορίζουμε το 2026, το τοξικό ποδοσφαιρικό ελληνικό πρωτάθλημα. Η διεκδίκηση του τίτλου από τρεις ομάδες, φέρνει έντονες αντιπαραθέσεις, γκρίνιες και στοχοποιήσεις. Αυτοί που δεν δικαιούνται να ομιλούν για αδικίες είναι οι ισχυροί του ποδοσφαίρου μας. Γιατί έχουν ευνοηθεί σε πολλά περισσότερα παιχνίδια, απ’ αυτά που έχουν εύλογα παράπονα.

Εύκολο θύμα είναι μόνιμα η διαιτησία. Δεν μας έκαναν οι Έλληνες, φέραμε ξένους. Τώρα δεν μας κάνουν ούτε οι ξένοι, οπότε μπορεί να καλέσουμε εξωγήινους, προκειμένου να σταματήσουν τα παράπονα.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr