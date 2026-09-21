Ο Γιόβιτς του ‘σκασε τη ντρίμπλα μέσα στην περιοχή. Ο αμυντικός είχε απλώσει το πόδι και ο Σέρβος το βρίσκει στην προσπάθειά του να μπουκάρει ακόμα πιο μέσα. Πάνω στο απλωμένο πόδι του αμυντικού, που απέτυχε να κόψει την μπάλα. Σωριάζεται στο έδαφος. Τι με νοιάζει εμένα τι λέει ο Βαρούχας και ο κάθε ειδικός της διαιτησίας; Όλοι αυτοί θέλανε να γίνουνε ποδοσφαιριστές στη ζωή τους, αλλά δεν την έβρισκαν ούτε με τις 10. Δεν έχουν ποδοσφαιρική αντίληψη. Στην εποχή του VAR, έχουν δοθεί πολύ χειρότερα πέναλτι από αυτό. Μια χαρά ήταν.

Το είδε ο διαιτητής Πολυχρόνης, το είδε και ο VARίστας. Ο Τζήλος, ρε! Που τις είχε φάει το 2018 και τον επανέφεραν στη διαιτησία… Τι θέλει ο Δήμαρχος, δηλαδή; Να τον ξαναδείρουν; Να τις ξαναφάει ο ρέφερι; Και τι με νοιάζει εμένα, κύριε, εάν ο Κάργας είχε πατημένο το πόδι; Το άπλωσε για να τον κόψει; Ναι. Την έφαγε τη ντρίμπλα; Ναι. Πώς θα περάσει, λοιπόν, ο επιθετικός που την έσκασε πάνω από το απλωμένο πόδι;

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