Πλήρης αποστολή και ξεκάθαρο πλάνο. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άφησε εκτός τους Μπρούνο Ονιεμαέτσι και Κλέιτον, με την επιλογή αυτή να υπαγορεύεται αποκλειστικά από τον κανονισμό της λίγκας για τον αριθμό των μη κοινοτικών ποδοσφαιριστών. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε μετά από καιρό ο Αντρέ Λουίς.

Ο Βάσκος τεχνικός ζήτησε από τους παίκτες του να διαγράψουν από το μυαλό τους την εικόνα του διαλυμένου ΠΑΟΚ του τελευταίου μήνα, υπενθυμίζοντας τον αγώνα του περασμένου Οκτωβρίου, όταν οι Θεσσαλονικείς βρέθηκαν σε αντίστοιχα κακή κατάσταση και πήραν τη νίκη με ανατροπή (2-1). Το μήνυμα ήταν σαφές: συγκέντρωση, όχι εφησυχασμός.

