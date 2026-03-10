Σε μία βδομάδα από σήμερα, μάλλον θα βγει η απόφαση του πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, για την περιβόητη υπόθεση της Κάρτας Υγείας. Από τους 25+ αρχικά κατηγορούμενους, έχουν μείνει μόνο οι 5 πρωτόδικα καταδικασθέντες, με 5 χρόνια κάθειρξη. Οι τρεις, Γκαγκάτσης φάδερ, Πιλάβιος και Γκιρτζίκης, πρώην πρόεδροι της ΕΠΟ, κι οι άλλοι δύο τότε παράγοντες, Οικονομίδης και Σιντόρης.

Ο πρώτος, εμπνευστής της Κάρτας, είχε εισήγηση απαλλαγής από την πολιτική αγωγή (ΕΠΟ) και ο τελευταίος από την Εισαγγελέα Νικολάου. Εάν, λοιπόν, η έδρα, υιοθετήσει τις συγκεκριμένες εισηγήσεις, πράμα ουχί δεδομένο στα δικαστικά έδρανα, τουλάχιστον για τον Γκαγκάτση φάδερ γιατί οι δικαστίνες ξέρουν ότι σήμερα Πρόεδρος της ΕΠΟ είναι ο γιος του, αυτοί οι δύο καθάρισαν, θα απαλλαγούν. Πάπαλα.

