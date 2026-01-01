Πιο κοντά στην έξοδο απ’ τον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο Τετέ. Η Γκρέμιο του Πόρτο Αλέγκρε, όχι μόνο δεν έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια απόκτησης του 25χρονου εξτρέμ του Παναθηναϊκού, αλλά ετοιμάζει νέα πρόταση.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Τετέ