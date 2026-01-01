Πιο κοντά στην έξοδο απ’ τον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο Τετέ. Η Γκρέμιο του Πόρτο Αλέγκρε, όχι μόνο δεν έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια απόκτησης του 25χρονου εξτρέμ του Παναθηναϊκού, αλλά ετοιμάζει νέα πρόταση.
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Πιο κοντά στην έξοδο απ’ τον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο Τετέ. Η Γκρέμιο του Πόρτο Αλέγκρε, όχι μόνο δεν έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια απόκτησης του 25χρονου εξτρέμ του Παναθηναϊκού, αλλά ετοιμάζει νέα πρόταση.
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.