Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης εισέρχεται για ακόμη μια φορά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μετά τον Μπούρμπο, η Ένωση Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (ΕΔΠΕ-ΟΔΠΕ) κατέθεσε επίσημη αίτηση έκπτωσης της διοίκησης της ΕΠΟ, καθώς και των διοικήσεων των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων (ΕΠΣ), κλιμακώνοντας μια μακροχρόνια δικαστική και διοικητική διαμάχη.

Η αίτηση απεστάλη προς τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, Γιώργο Μαυρωτά και κοινοποιήθηκε άμεσα στον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, ζητώντας την άμεση ενεργοποίηση των προβλεπόμενων κυρώσεων του αθλητικού νόμου.

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