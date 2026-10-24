Ο Νεϊμάρ γύρισε τον χρόνο πίσω και υποστήριξε πως βρισκόταν στο πικ της καριέρας του στα πρώτα του βήματα στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Το καλοκαίρι του 2013 ο Νεϊμάρ σε ηλικία 21 ετών έκανε το μεγάλο βήμα στην καριέρα του, άφησε τη βραζιλιάνικη Σάντος και μετακόμισε στην Ισπανία για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα. Εκεί έμελλε να αφήσει το στίγμα του, κατακτώντας ότι τρόπαιο υπάρχει, φορτώνοντας τα αντίπαλα δίχτυα με αμέτρητα γκολ, προσφέρωντας υψηλό ποδοσφαιρικό θέαμα και συνθέτοντας μαζί με τους Λιονέλ Μέσι και Λουίς Σουάρες το περιοβήτο MSN, μία από τις πιο εμβληματικές επιθετικές τριάδες στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Αυτή το εκπληκτικό επιθετικό τρίο που το καλοκαίρι του 2017 «έσπασε» ο ίδιος ο Βραζιλιάνος με τη μεταγραφή του στην Παρί Σεν Ζερμέν, ώστε να αναλαβεί χρέη πρωταγωνιστή στη γαλλική ομάδα.

Περισσότερα στο paixebala.gr..