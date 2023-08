Θέμα χρόνου θεωρείται στην Γαλλία, η ανακοίνωση για την παραχώρηση του Νεϊμάρ από την Παρί Σεν Ζερμέν στην Αλ Χιλάλ.

Όπως αποκαλύπτει η γαλλική εφημερίδα «L` Equipe», οι διοικούντες τους πρωταθλητές Γαλλίας, συμφώνησαν με τους Σαουδάραβες και ο διάσημος Βραζιλιάνος, θα συνεχίσει την καριέρα του στο πιο… διαφημισμένο πρωτάθλημα των τελευταίων μηνών, λόγω της προσέλκυσης πολλών παικτών από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

🚨 Neymar to Al-Hilal, IT’S DONE. ✅🇸🇦

He is going to have his medical in Paris in the next few hours. 🩺

The Brazilian will then travel to Riyadh within the week to join his new teammates.

(Source: @footmercato ) pic.twitter.com/lzZGaQFpoi

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 14, 2023