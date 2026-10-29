Ο Ατρόμητος επικράτησε 3-1 του Βόλου στο Πανθεσσαλικό στο ματς για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα της Μαγνησίας προηγήθηκε στο 8’ με τον Χαραλαμπόγλου, όμως οι Περιστεριώτες με τρία γκολ ανέτρεψαν το αποτέλεσμα.

Για τον Ατρόμητο ισοφάρισε στο 11’ ο Οφόρι, ενώ ο Ματουσαμί στο 13’ και ο Αγιάγκουα με αυτογκόλ διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα. Πριν το τέλος του πρώτου μέρους ο Τσιλούλης έχασε πέναλτι.

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