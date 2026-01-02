Τον Βίκτορ Φερνάντεθ πρόσθεσε στην μεσοεπιθετικής της γραμμή η Νίκη Βόλου, που προσπαθεί να κερδίσει την άνοδο για τη Super League. Ο 27χρονος Ισπανός έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στο Βόλο, μετρώντας οκτώ συμμετοχές, ενώ στο μεσοδιάστημα πέρασε από Ένωση Νέων Παραλιμνίου και Νέα Σαλαμίνα.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Βίκτορ Φερνάντεθ.

Ο Victor Fernandez Satue, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 2 Μαΐου 1998 στη Βαρκελώνη της Ισπανίας και αγωνίζεται στη θέση του εξτρέμ.

Στην ποδοσφαιρική του διαδρομή έχει φορέσει κατά σειρά τις φανέλες των: Κορνεγιά (Γ’ Ισπανίας / 42 συμμετοχές), Νιούκαστλ U23 (42 συμμετοχές), Βιτορούλ (Α’ Ρουμανίας / 5 συμμετοχές), Μποτοσάνι (Α’ Ρουμανίας / 2 συμμετοχές), ΝΠΣ Βόλος (Super League 1 / 8 συμμετοχές), Ένωση Νέων Παραλιμνίου (Α’ Κύπρου / 18 συμμετοχές) και Νέα Σαλαμίνα (Α’ Κύπρου / 60 συμμετοχές).

Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η ομάδα των Τιράνων, με την οποία κατέγραψε 15 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία της Αλβανίας, από το περασμένο καλοκαίρι έως σήμερα.

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου καλωσορίζει τον Βίκτορ στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με την κυανόλευκη φανέλα».

Παράλληλα, η Νίκη γνωστοποίησε το «διαζύγιο» με τον Φίλιππο Δημητριάδη.

Ο 23χρονος (13/8/2002) Ξανθιώτης αριστερός μπακ αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι ως δανεικός από τον Πανσερραϊκό, δεν κατάφερε όμως να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Κώστα Γεωργιάδη. Είχε στο πρώτο μισό μόλις μία συμμετοχή, ως αλλαγή στο 86’ στο εκτός έδρας παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής στην Χρυσούπολη κόντρα στον Νέστο (0-0).

«Καλή συνέχεια στην ποδοσφαιρική σου σταδιοδρομία, Φίλιππε!», αναφέρει το λιτό μήνυμα της ΠΑΕ Νίκη Βόλου.