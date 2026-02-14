Η Νίκη Βόλου δεν κατάφερε να εκκινήσει όπως θα επιθυμούσε τα πλέι οφ της Super League 2, καθώς έφερε ισοπαλία με την Αναγέννηση Καρδίτσας (0-0), την ίδια στιγμή που ο Ηρακλής επικράτησε με 2-0 του Αστέρα Τρίπολης Β’ και ξέφυγε ακόμα περισσότερο στην βαθμολογία.

Η ομάδα της Νέας Ιωνίας εξέφρασε με έντονο τρόπο τα παράπονα της για την διαιτησία στην εν λόγω αναμέτρηση, αναρτώντας βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram, μέσω της οποίας άσκησε κριτική στον Τσαγκαράκη.

